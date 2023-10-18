أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 18 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 18 أكتوبر، استشهد وأصيب عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال في غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على عدد من المحافظات وأسفرت عن دمار كبير.

ففي 18 أكتوبر 2015، استشهدت ثلاث نساء وأصيبت ثلاث أخريات جراء سلسلة غارات شنها الطيران المعادي على منطقة كتفاء بمديرية منبه في محافظة صعدة، أدت أيضاً إلى تدمير منزل وتضرر منازل أخرى، فيما استشهد مواطن ودُمّر مسجد إثر قصف صاروخي سعودي استهدف عددا من المناطق بمديرية رازح.

وتعرضت مديريات منبه وشدا وغمر ورازح والظاهر وحيدان لقصف صاروخي وجوي مكثف، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم.

واستشهد مواطنان وحدثت أضرار في الأحياء السكنية، جراء غارات لطيران العدوان على مدينة الحزم ومديرية المتون بمحافظة الجوف.

وشن طيران العدوان بمحافظة صنعاء أكثر من عشر غارات على وادي المحاقرة وأربع غارات على قرية عمد في مديرية سنحان وغارتين على منطقة العرقوب في مديرية الطيال، ما أدى إلى أضرار بليغة في المنازل والأراضي الزراعية.

واستهدف الطيران المعادي بسلسلة غارات منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، أسفرت عن تضرر عدد من المحلات التجارية والمباني السكنية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيبت طفلة إثر قصف صاروخي سعودي على منطقة النعاشوة بمديرية حيدان محافظة صعدة، كما تعرضت مناطق متعددة من مديرية منبه لقصف صاروخي سعودي طال مزارع ومنازل المواطنين والطرقات العامة.

وشن طيران العدوان 25 غارة استهدفت منفذ البقع الحدودي، مخلفاً دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة، كما شن ثلاث غارات على القصر الجمهوري وسط مدينة صعدة، خلفت أضراراً في منازل المواطنين المجاورة، وغارتين على منطقتي المصاعب ومجازة وغارتين على مفرق باقم وطخية بمديرية باقم و16 غارة على شعب ثيا بمديرية منبه، و19 غارة على مدينة الربوعة في عسير.

وشن طيران العدوان غارتين على طريق صنعاء الحديدة بمنطقة برتان وإحدى العبارات بمديرية مناخة، وغارتين على منطقتي بيت الربح وجبل المنار بمديرية الحيمة الخارجية في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار بليغة بالطريق ومنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

واستهدف طيران العدوان بخمس غارات منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، ما تسبب في أضرار بليغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشن غارتين على مديرية مستبأ بمحافظة حجة وتسع غارات على وادي رحب ومنطقة المطار وسوق صرواح والمخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين، فيما قصف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين بوادي نوع والمطار وسوق صرواح.

وفي 18 أكتوبر 2017، استشهد مواطن وأصيب اثنان بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه في محافظة صعدة، كما تعرضت مناطق متفرقة بمديريتي منبه وشدا لقصف صاروخي ومدفعي.

طيران العدوان شن في المحافظة نفسها، ثلاث غارات على منطقة شجع بمديرية كتاف وأربع غارات على جبل الشرفة بمران في مديرية حيدان وغارة على مديرية الظاهر، كما استهدف بـ 11 غارة موقع الشرفة في نجران.

وشن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة، و11غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارة على منطقة محلي بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان في غارتين شنهما طيران العدوان على منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة، فيما استشهد مواطن إثر استهداف طيران العدوان جامع الرحمة بمديرية المراوعة بثلاث غارات، كما شن غارتين على منزل مواطن بمديرية الحالي.

وأصيب مواطن وحدثت أضرار في ممتلكات المواطنين ومزارعهم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة.

وفي 18 أكتوبر 2019، أصيب رجل وامرأة إثر قصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين في حي الزهور بمديرية الحالي محافظة الحديدة، في حين أصيب

مواطن نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وقصف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مناطق متفرقة من منطقة الجبلية وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو وشارع الـ 50 بمدينة الحديدة، كما استحدثوا تحصينات جنوب منطقة الجريبة بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.

طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة، وتعرضت منازل ومزارع المواطنين لأضرار جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وفي محافظة صعدة أيضاً شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على مديرية الظاهر، وغارة على مديرية باقم، كما شن غارة على منطقة الشبكة في نجران.

واستهدف طيران العدوان بأربع غارات مديريتي رحبة وماهلية في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارتين على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بالمديرية نفسها، وقصفوا المنطقة بالمدفعية، واستهدفوا بصواريخ الكاتيوشا باتجاه المطار ودوار الجمل، وبالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

وفي 18 أكتوبر 2021، شن طيران العدوان في محافظة مأرب 14 غارة على مديرية الجوبة، و11 غارة على مديرية صرواح، وثلاث غارات على مديرية حريب، وغارتين على مديرية مدغل.

الطيران المعادي شن ثلاث غارات على اللبنات والاقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وغارة على مديرية السوادية في محافظة البيضاء.

واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وشن الطيران التجسسي 13 غارة على الفازة والجبلية والتحيتا.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.