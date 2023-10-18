أخبار اليمن : منظمة الصحة: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

منظمة الصحة: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الوضع في غزة "يصبح خارج السيطرة" بسبب العجز في إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.
وكتب غيبريسوس على منصة إكس (تويتر سابقا) قائلاً: "مع كل ثانية نتأخر فيها بإدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا".
وشدد على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ أربعة أيام عند الحدود.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3300 شهيداً و12,500 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.
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