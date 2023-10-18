أخبار اليمن : 84 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

84 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 84 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في حيس ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت، تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، وقصف مدفعي على الجبلية، و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.