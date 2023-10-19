أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3859

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3859أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الصهيوني الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3859 شهيدا، ونحو 13500 جريح.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن أكثر من 3785 شهيداً ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة بلغ 74 شهيداً، آخرهم خمسة شهداء في مخيم نور شمس بطولكرم، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح.

ولليوم الـ13، يستمر العدوان والقصف الصهيوني وارتكاب المزيد من المجازر بحق أهالي قطاع غزة.