أخبار اليمن : أبو عبيدة: مستعدّون لمعركة طويلة مع المحتلّ

أبو عبيدة: مستعدّون لمعركة طويلة مع المحتلّتوعّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، العدو الصهيوني بدفع فاتورة كبيرة ستكون "مؤلمة وقاسية"، مضيفاً أنّ الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضدّ المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

وقال أبو عبيدة، خلال كلمةٍ صوتية له مساء الخميس، إنّ العالم لا يزال يُشاهد الجرائم الصهيونية من قتل الأطفال والمدنيين وقصف المنازل الآمنة، داعياً إلى توسيع معركة "طوفان الأقصى" إلى كلّ شبرٍ يوجد فيه مرابطٌ ومُسلح.

ولفت إلى أنّ المقاومة لا تزال تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب.

ودعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام جماهير الأمة في كل مكان إلى أن تدافع عن كرامتها وأقصاها، مضيفاً أنّ العدو الإسرائيلي اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاماً.

ودعا شعوب الأمة إلى الاحتشاد والزحف نحو حدود فلسطين المحتلة، من أجل إسقاط المشروع الصهيوني الذي يترنّح.

وطمأن أبو عبيدة الشعب الفلسطيني والأمة جمعاء إلى أنّ المقاومة في غزة بخير، ومستعدّة لمعركةٍ طويلة ضد المحتل.

وتستمر المقاومة الفلسطينية في استهداف المستوطنات والمواقع العسكرية التابعة للاحتلال الصهيوني، ضمن ملحمتها المتواصلة، "طوفان الأقصى".