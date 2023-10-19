أخبار اليمن : الوحدة يقفز للمركز الثاني بثنائية في شباك اليرموك

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الوحدة يقفز للمركز الثاني بثنائية في شباك اليرموك

حقق فريق وحدة صنعاء فوزاً مهماً على جاره اليرموك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد سيئون الأولمبي ضمن الدوري العام لأندية الدرجة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. الوحدة يقفز للمركز الثاني بثنائية في شباك اليرموكحقق فريق وحدة صنعاء فوزاً مهماً على جاره اليرموك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد سيئون الأولمبي ضمن الدوري العام لأندية الدرجة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة رفع فريق الوحدة رصيده الى ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما بقي فريق اليرموك على رصيده السابق بأربع نقاط من تعادل وفوز وخسارة. وأكتفى الزعيم الوحداوي من إنهاء المباراة من شوطها الأول، بتسجيله الهدفين الأول عبر رأسية مدافعه صلاح سعيد، والثاني من ركلة جزاء نفذها محمد هاشم، ليقفر الوحدة للمركز الثاني مؤقتا.

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