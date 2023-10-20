أخبار اليمن : حوادث المرور تقتل وتصيب 1226 شخصاً في شهر

حوادث المرور تقتل وتصيب 1226 شخصاً في شهرتوفى 131 مواطناً وأصيب ألف و95 آخرين في حوادث مرورية وقعت خلال شهر ربيع الأول الماضي، في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضحت شرطة المرور في إحصائية، أن الوفيات والإصابات ناجمة عن ألف حادث مروري توزع بين 396 دهس مشاة، و235 صدام دراجات نارية، و218 صدام آليات، و97 انقلاب، و31 صدام جسم ثابت، و21 سقوط من آلية، وثلاثة حوادث أخرى.

وذكرت أنه تم ضبط ألف و455 سيارة مع سائقيها متهمين بارتكاب المخالفات والحوادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت بأن الخسائر المادية الناتجة عن الحوادث قدرت بـ 429 مليوناً و 250 ألف ريال.

وبينت أن أهم ثلاثة مسببات رئيسية لوقوع الحوادث هي الأخطاء الهندسية في الطرق وقلة توفر البنية التحتية لها، إلى جانب المواصفات الفنية للمركبات، بالإضافة إلى السائقين والركاب والمشاة، ومدى التزامهم بالإجراءات والتعليمات المرورية أثناء سيرهم في الطرق.