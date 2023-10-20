أخبار اليمن : 37 مجزرة ارتكبها الاحتلال في غزة خلال 24 ساعة

37 مجزرة ارتكبها الاحتلال في غزة خلال 24 ساعةتواصل قوات الاحتلال الصهيوني لليوم الرابع عشر على التوالي، ارتكاب عشرات المجازر المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين وقصف المنازل المكتظة بالسكان، مخلفةً مئات الشهداء والجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب 37 مجزرة راح ضحيتها 352 شهيدا، و669 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس، ما أسفر عن استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا.

وأشار أشرف في مؤتمر صحفي -اليوم الجمعة- إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر الكنيسة، ولم يبالِ بقصف الأماكن المقدسة التي لجأ إليه النازحون.

شهية دموية مفتوحة

ولفت د. أشرف إلى أن شهية الاحتلال مفتوحة "لارتكاب المزيد من مجازر التطهير العرقي، واستهداف كل ما هو غير يهودي".

وأكد خروج 7 مستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء عدوان الاحتلال، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمؤسسات الصحية، والإسراع في إدخال الإمدادات الطبية إلى غزة.

ونبه إلى أن الساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية، في ظل شح الوقود والمستلزمات.

وكشف عن أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ارتفع إلى 4137 شهيدا، وأكثر من 1000 مفقود أغلبهم من الأطفال.

يذكر أن الاحتلال الصهيوني يشن حربا غير مسبوقة على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث عمد إلى تسوية أحياء سكنية بكاملها بالأرض، وإزالة مئات العائلات من السجل المدني، بقصفه المنازل على رؤوس ساكنيها.