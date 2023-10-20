أخبار اليمن : بينهم طفلان.. إصابة 5 مدنيين بنيران سعودية في صعدة

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بينهم طفلان.. إصابة 5 مدنيين بنيران سعودية في صعدة

أصيب 5 مدنيين بينهم طفلان، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة. بينهم طفلان.. إصابة 5 مدنيين بنيران سعودية في صعدةأصيب 5 مدنيين بينهم طفلان، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة. وأكد مصدر أمني بصعدة، وصول 5 جرحى بينهم طفلان إلى مستشفى رازح الريفي إثر إصابتهم بقصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مديرية شدا الحدودية. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة التي تشهدها المناطق الحدودية بصعدة والتي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات، ناهيك عن الدمار الكبير بمنازل ومزارع وممتلكات المواطنين، في ظل صمت أممي مطبق.

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