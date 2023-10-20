أخبار اليمن : فحمان يحقق فوزه الأول والعروبة يسقط بفخ التعادل

فحمان يحقق فوزه الأول والعروبة يسقط بفخ التعادل
حقق فريق فحمان أبين -حامل اللقب- فوزه الأول في الدوري العام لكرة القدم، إثر تغلبه على شعب حضرموت بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم، على أستاد سيئون الأولمبي.
بهذا الفوز الثمين حصد فحمان أول ثلاث نقاط في رصيده، عقب خسارتين متتاليتين، ضمن المجموعة الثانية، التي تحتضنها مدينة سيئون.
ثلاثية فحمان، الذي يقوده المدرب الوطني محمد البعداني، أحرزها سلمان حميدة، محمد حيدرة، وعبد الله الخلاقي.
وفي العاصمة صنعاء ضمن المجموعة الأولى، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة العروبة وضيفه هلال الحديدة، أحرز هدف الأول البراء درهم، في حين أدرك لاعب الهلال إبراهيم أسود هدف التعديل.
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