أخبار اليمن : الإعصار يقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد

الإعصار يقترب.. تحذير عاجل من الأرصادأفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بتطور المنخفض الجوي المداري المتعمق إلى عاصفة إعصارية (تيج) والتي تتمركز حالياً، جنوب غرب بحر العرب، محذراً من الأحوال الجوية الخطرة في المياه الإقليمية.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن العاصفة تبعد عن أرخبيل سقطرى 670 كيلو متراً، وعن الغيظة 1050 كيلو متراً، والمكلا 1230 كيلو متراً.

وتوقع سماءً ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المياه الإقليمية الشرقية والجنوبية الشرقية وأمطار متفاوتة الغزارة على أرخبيل سقطرى.

وأشار إلى احتمال هبوب نشطة إلى قوية تصل أعلى سرعة لها إلى 40 عقدة مع هبات تصل إلى 50 عقدة، في حين تكون الرؤية الأفقية منخفضة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب ويتراوح ارتفاع الموج بين 5 ـ 7 أمتار.

وأنذر المركز ربابنة السفن والصيادين في المياه الإقليمية من الأحوال الجوية الخطرة واضطراب البحر وارتفاع الموج، مهيباً بمرتادي البحر بالتوقف عن الإبحار في تلك المناطق.

وحث المواطنين في أرخبيل سقطرى على عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما أهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز.