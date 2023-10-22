أخبار اليمن : إعصار "تيج".. تحذير أممي من فيضانات مدمرة في اليمن

إعصار "تيج".. تحذير أممي من فيضانات مدمرة في اليمنحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اليوم الأحد، من تأثيرات محتملة لإعصار تيج على أرخبيل سقطرى ومحافظة المهرة.

وقالت نشرة مناخية للمنظمة إن العاصفة الإعصارية A05 أو العاصفة الاستوائية ‎تيج تؤثر على ‎سقطرى.

وأضافت المنظمة الأممية أنه من المتوقع أن تتطور إلى عاصفة إعصارية شديدة بتأثيرات محتملة على ‎المهرة في ‎اليمن.

وتابعت” يُنصح مدراء الشؤون الإنسانية وصناع القرار على أخذ العاصفة الإستوائية تيج بعين الاعتبار في خططهم”، كما نصحت المنظمة جميع الصيادين في البحر العربي بضرورة الامتناع عن الصيد هذه الفترة.

في السياق، أفادت مصادر محلية، فجر الأحد، بهطول أمطار غزيرة تشهدها سقطرى مصحوبة بعواصف، وسيول كبيرة، وسط أنباء عن ارتفاع نسبة الأمواج في البحر وانزلاقات صخرية.

وحذّر مركز الإنذار المبكر من تطور العاصفة الإعصارية الشديدة جداً (تيج)، إلى عاصفة إعصارية عاتية، مبيناً أنها تتمركز حالياً عند خط العرض 12.18، وخط الطول 55.24، وتبعد عن سقطرى 67 كيلو متراً، وعن الغيضة 500 كيلو متر.