أخبار اليمن : فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظاموفقا للبروفيسورة أولغا ليسنياك، رئيسة الجمعية الروسية لهشاشة العظام، هناك ثلاث فئات من الأشخاص هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

وتشير البروفيسورة إلى أن هشاشة العظام، مرض تبدو فيه العظام وكأنها تذوب، ويقل وزنها، وتفقد قوتها. وتتعرض عدة فئات من الناس لخطر الإصابة بهشاشة العظام: النساء فوق سن 50 عاما، والنساء الحوامل، وكبار السن الذين يعانون من أمراض معينة.

وتقول: "إن أكبر مجموعة من الأشخاص المصابين بهشاشة العظام هم النساء فوق سن 50 عاما. تصاب النساء بالمرض بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية، هرمون الاستروجين. لأن الطبيعة تحمي أنسجة العظام لدى المرأة الشابة، لأن الكالسيوم يكون ضروريا أثناء الحمل. ولكن بعد 50 عاما، بعد انقطاع الطمث ينخفض مستوى هرمون الاستروجين، وتبدأ التغييرات في أنسجة العظام. ولكن إذا بدأت المرأة أثناء انقطاع الطمث العلاج الهرموني بالهرمونات الجنسية الأنثوية، فلن تتعرض لهذا الخطر".

ولكن هناك حالات تعاني فيها النساء الشابات من هشاشة العظام على خلفية الحمل وإرضاع الطفل. وهذا يدل على أنها كانت تعاني قبل الحمل من نقص العناصر المعدنية في جسمها، وفق روسيا اليوم.

والفئة الأخرى المعرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام هم الأشخاص الذين يعانون من أمراض تؤثر سلبا في العظام.

وتقول: "فمثلا، يمكن أن يكون الانسمام الدرقي - زيادة وظيفة الغدة الدرقية أو فرط نشاط غدة جارة الدرقية. وهذه أمراض روماتيزمية كثيرة، وأمراض الدم والكلى والرئتين. فمثلا يمكن أن تحدث هشاشة العظام بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن، الذي يتطور لدى المدخنين. والقائمة تطول".