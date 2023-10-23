أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 23 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 23 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 23 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات على عدد من المحافظات أسفرت عن شهداء وجرحى وخسائر مادية كبيرة.

ففي 23 أكتوبر 2015، استشهد 11 مواطناً بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء وأصيب اثنان آخران من أسرة واحدة جراء استهداف طيران العدوان منزل المواطن صغير مسودة، بمنطقة آل كريد مديرية حيدان في محافظة صعدة، كما استشهد مواطن وأصيب اثنان في قرية القلة بمنطقة مران في المديرية ذاتها إثر غارات على عدد من منازل المواطنين.

وفي المحافظة نفسها استهدف طيران العدوان منزل أحد المواطنين في قرية جلة العمران بمنطقة فوط في حيدان، وشن ثلاث غارات على منطقة آل الحماقي بمديرية باقم، وعدد من الغارات استهدفت محلات تجارية ومحطات للوقود بمديرية حيدان محدثة أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وقصف العدو بقذائف المدفعية منطقة القمع بمديرية كتاف.

واستشهد ثمانية مواطنين وأًصيب آخرون إثر عشر غارات شنها الطيران المعادي على سوق شعبي بمديرية حيران محافظة حجة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين في غارتين استهدفتا قاطرة محملة بالقمح في المديرية، وشن غارتين على مصنع الجني للثلج وست غارات على محطة كهرباء عبس بمنطقة بني حسن وغارة على منطقة القنبور غرب مدينة عبس وثلاث غارات شرق مدينة حرض وغارة استهدفت جنوبها.

واستشهد طفلان وأصيبت امرأة جراء استهداف طيران العدوان منزل المواطن أحمد صالح في قرية حضران منطقة الشرفة بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء كما دمر بسلسلة من الغارات مدرسة حضران، وشن غارة على منطقة حزيف في مديرية الطيال وغارة على جبل ظفار بمديرية سنحان محدثا أضراراً في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.

طيران العدوان استهدف بسلسلة من الغارات منطقتي عطان وحدة في مديرية السبعين بأمانة العاصمة ما أدى إلى تضرر عدد من المحلات التجارية والمباني السكنية.

وشن الطيران المعادي عدة غارات على ﻤﻨﻄﻘﺔ أحرم في رداع ومنطقة القصير شمالي المدينة بمحافظة البيضاء أسفرت عن أضرار مادية، ودمر بخمس غارات منزلي المواطنين أحمد طعيمان وناجي المصري في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن ثلاث غارات على منطقة النقيع في مديرية مجزر.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على المجمع الحكومي والمجمع الزراعي في مدينة الرضائي بمديرية الشعر محافظة إب، وغارة استهدفت الطريق العام بمدينة إب، ما أدى إلى أضرار في المجمعين ومنازل المواطنين ومحلاتهم التجارية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد ستة مواطنين في غارتين شنهما طيران العدوان على مزرعة مواطن بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة، وشن غارة باستخدام قنابل عنقودية محرمة دولياً مستهدفاً منطقة طخية بالمديرية نفسها.

وأصيب مواطن بغارة لطيران العدوان على منطقة غمر بمديرية رازح الحدودية، كما شن سبع غارات على منطقتي الحريرة ورشاحة بمديرية كتاف، وغارتين على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارة على منطقة تويلق بمديرية شدا الحدودية وغارتين على جبل الدود بقطاع جيزان.

وتعرضت مناطق متعددة من مديريات شدا والظاهر ورازح لقصف صاروخي سعودي مكثف استهدف منازل المواطنين ومزارعهم والطرقات العامة.

وفي أمانة العاصمة شن طيران العدوان خمس غارات مستخدما قنابل ارتجاجية على منطقة الحفا بمديرية السبعين، وغارتين على منطقتي النهدين ونقم وغارتين على قاعدة الديلمي في شارع المطار بمديرية بني الحارث ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

واستهدف طيران العدوان بغارة الخط العام بمنطقة اليتمة في مديرية خب والشعف، وبغارتين منطقتي الساقية والوقز في مديرية المصلوب وبغارة مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وشن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين بالمديرية ما أدى إلى احتراق منزل المواطن مبارك علي حمود الزايدي.

وشن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة الصباحة وغارتين على جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر واستهدف بغارتين منطقتي مسورة وبني بارق وبغارة منطقة البطنة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

كما شن طيران العدوان ثلاث غارات على القاعدة البحرية بمحافظة الحديدة، وغارة على منطقة الزهاري بمديرية المخا وغارة على منطقة الحوبان بمدينة تعز، وثلاث غارات على مديرية عبس وغارة على ساحل ميدي بمحافظة حجة، وغارة على عملائه المرتزقة في أطراف صحراء ميدي مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم،

وفي 23 أكتوبر 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة العبيسة بمديرية كشر وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات مناطق متفرقة بمديرية نهم محافظة صنعاء، إحداها دمرت منزلاً في منطقة الغولة.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على منطقة البقع وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف وأربع غارات على آل صبحان بمديرية باقم، وغارتين على منطقة الجعملة في مديرية مجز، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه الحدودية خلف أضراراً في مزارع المواطنين وممتلكاتهم.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مناطق ملاحا بمديرية المصلوب وحام بمديرية المتون في محافظة الجوف، في حين استهدف المرتزقة بقصف مدفعي منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة في مديرية المصلوب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب مواطنان بغارة لطيران العدوان على شاحنة محملة بخلايا نحل في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة.

وشن طيران العدوان أربع غارات شرق مطار الحديدة الدولي، وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين في المديرية.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الصوح وأربع غارات على منازل ومزارع المواطنين في وادي آل أبوجبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة، بينما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديريتي باقم وشدا الحدوديتين.

وفي 22 أكتوبر 2019، أصيب مواطن بنيران المرتزقة في منطقة المغرس بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، كما أطلقوا صاروخاً موجهاً واستهدفوا بالكاتيوشا والرشاشات المختلفة أماكن متفرقة من منطقة الفازة، وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة في المديرية ذاتها.

وقصف المرتزقة بقذائف المدفعية جنوب شرق حيس، واستحدثوا تحصينات قتالية جنوب مطار الحديدة.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على منطقة فوط بمديرية حيدان، وغارة على مديرية باقم الحدودية، وأربع غارات على منطقة بني صياح بمديرية رازح وتعرضت قرى آهلة بالسكان في المديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى أضرار في منازل وسيارات المواطنين.

وشن أربع غارات على مجازة في عسير وأكثر من 170 غارة على محافظتي صعدة وحجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان 22 غارة على مديرية مدغل، وعشر غارات على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، وغارتين على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف خلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي المقاتل خمس غارات على شارع الـ 50 بمدينة الحديدة ومنطقة الجبلية في المديرية التحيتا، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في المنطقة نفسها، وقصفوا بـ 141 صاروخاً وقذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

وفي 23 أكتوبر 2021، استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرين بينهم أربعة من المهاجرين الأفارقة بقصف صاروخي ومدفعي لجيش العدو السعودي على منطقتي آل الشيخ والعزة في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

واستهدف طيران العدوان بـ 16 غارة مديرية الجوبة وبثلاث غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب، ما أدى إلى أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، وشن ثلاث غارات على مديرية مرخة في محافظة شبوة، وخمس غارات على مناطق الاقشع واللبنات والمرازيق في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وشن الطيران المعادي بينها ثلاث غارات على مدينة الحديدة، وثلاث غارات على مديرية الصليف، فيما شن الطيران التجسسي سبع غارات على الميناء وشارع الخمسين بمدينة الحديدة، ومنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في مقبنة بمحافظة تعز، وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.