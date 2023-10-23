أخبار اليمن : 400 شهيد جرّاء 25 مجزرة للاحتلال في غزة

400 شهيد جرّاء 25 مجزرة للاحتلال في غزةاستشهد أكثر من 400 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تنفيذ الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن 25 مجزرة، منذ يوم أمس الأحد وحتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مشرف التمريض في مستشفى شهداء الأقصى في غزة، خليل الدقران، قوله: إنّ المستشفى استقبل أكثر من 200 شهيداً، وأكثر من 400 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف: إنّه لم يعد هناك أي سرير لاستقبال المصابين في المستشفى، "وعلاج الجرحى يتم على الأرض".. مؤكداً أنّ "هناك شهداء يرتقون بسبب فقدان الأدوية واللوازم الطبية".

من جانبه، قال مصدر طبي في المستشفى نفسه: إنّ "65 في المائة من الشهداء والجرحى الذين يصلون إلى المستشفى من الأطفال".

وشنّ العدو الصهيوني مجموعة من الغارات على قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء العدوان على غزة، حيث وصل 21 شهيداً بينهم سبعة أطفال، جراء استهداف العدو لثلاثة منازل في رفح جنوبي قطاع غزة.. بحسب الميادين.

وأضافت: إنّ عدداً من الشهداء والجرحى وصل إلى مستشفى الكويتي برفح جراء استهداف العدو لمنزل بالحي السعودي.

كما استهدف العدو مخيم البريج وسط القطاع، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى، وارتكبت طائرات العدو الصهيوني الحربية، مجزرتين باستهداف منازل مأهولة بالسكان في البريج والنصيرات.

وشُنت أيضاً غارات صهيونية عنيفة جداً، شمال جباليا على مخيم للاجئين في منطقة الترنس، حيث انتشل أكثر من عشرة شهداء في قصف منزل عائلة اللداوي بمنطقة الشهداء الستة، في المخيم.