أخبار اليمن : 22283 شهيد وجريح منذ بدء العدوان على غزة

22283 شهيد وجريح منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 5182 شهيداً منهم 5087 في قطاع غزة، و17101 مصاباً منهم 15273 في قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 95 شهيدا، بارتقاء الشهيدين محمود سيف نخلة، ومحمد عليان، برصاص العدو في مخيم الجلزون شمال رام الله، وارتفع عدد الجرحى إلى 1828.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صدر أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن شاحنات المساعدات التي دخلت أمس إلى قطاع غزة بلغت 14 شاحنة، لا تشكل سوى 3% من المعدل اليومي للاستيراد قبل العدوان.

ورصدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابات بالجدري والجرب والإسهال، نتيجة سوء البيئة الصحية، واستخدام المياه من مصادر غير آمنة.

وبينت أن 20 مستشفى في قطاع غزة، و65 % من منشآت الرعاية الصحية الأولية توقفت عن العمل.

وأشارت إلى أن ثلاثة مستشفيات إضافية خرجت عن الخدمة، ليرتفع عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل نتيجة القصف أو نفاذ الوقود إلى 10 مستشفيات من أصل 35 في قطاع غزة، ما يشكل نسبته 28%، وأن 10600 لتر من الوقود تم تأمينها من منظمة الصحة العالمية ووكالة "الأونروا" إلى مستشفى الشفاء.