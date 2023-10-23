أخبار اليمن : 67 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

67 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 67 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، 13 خرقاً بقصف مدفعي بعدد 114 قذيفة، و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.