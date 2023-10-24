أخبار اليمن : 5300 شهيد و18 ألف جريح في غزة

5300 شهيد و18 ألف جريح في غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني الهمجي على غزة إلى أكثر من 5300 شهيداً و18 ألف جريح.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الوزارة، القول: ارتقى أكثر من 5300 شهيداً فلسطينياً فيما أصيب نحو 18000 من المدنيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأضافت: "على وكالة الأونروا إعادة فتح مراكزها من أجل تخفيف الضغط عن المستشفيات التي تواجه وضعاً كارثياً".

ويتواصل العدوان الصهيوني الدموي على قطاع غزة والضفة لليوم الـ18 على التوالي، مع استمرار القصف المدفعي والجوي من قبل الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 5300 فلسطيني، وإصابة نحو 18 آلفًا بصفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.