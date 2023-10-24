أخبار اليمن : غزة.. 65% من الشهداء هم من الأطفال والنساء

غزة.. 65% من الشهداء هم من الأطفال والنساءأظهرت بيانات فلسطينية رسمية اليوم أن حوالي 65 بالمائة من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الجاري.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء في بيانات له، أن قطاع غزة تعرض لنحو 597 مجزرة، حتى اليوم السابع عشر من العدوان، (بمعدل 35 مجزرة في اليوم).

وأشارت البيانات الى أن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل إلى ما يزيد على 5,087 شهيدا، منهم أكثر من 1,119 أنثى (أي ما يعادل 3 شهيدات كل ساعة)، وأكثر من 2,055 طفلا، أي ما يعادل (5 أطفال شهداء كل ساعة).

في سياق متصل، استُشهد نحو 96 مواطنا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر، منهم 30 طفلا، وامرأة واحدة.