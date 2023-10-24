أخبار اليمن : "انهيار تام" للمستشفيات في قطاع غزة

"انهيار تام" للمستشفيات في قطاع غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن "الانهيار التام" للمستشفيات جراء العدوان الصهيوني على القطاع، مؤكدة ارتفاع حصيلة شهداء الغارات على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 5791 فلسطينياً.

ونقلت وكالات الأنباء الفلسطينية عن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي عقد في مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة، قوله: إن مستشفيات غزة "انهارت بشكل تام بسبب الحرب الصهيونية على القطاع".. مشيرا إلى أن "بقاء أبواب المستشفيات مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمة لطوفان الجرحى المتدفق عليها".

ولفت إلى أن "الانتهاكات الصهيونية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 65 من الطاقم الطبي، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".

وأكد القدرة "خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة ونخشى من خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود".

وأوضح أن "إجمالي شهداء العدوان الصهيوني منذ بدء العدوان على غزة 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة".

وتابع: إن "70 في المائة من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين وتلقينا 1550 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، منهم 870 طفلا".

وأكد القدرة أن "مجازر العدو الصهيوني بحق العائلات الساعات (خلال) الماضية أوقعت 305 أطفال و173 نساء و78 مسنا".