أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 25 أكتوبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم مروعة بحق الشعب اليمني أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات الخاصة.

ففي 25 أكتوبر 2015، استشهد أربعة مواطنين بينهم طفلان وأصيب خمسة آخرين جراء قصف طيران العدوان قرية رهم العليا بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، وأدى أيضاً إلى تدمير أربعة منازل تدميرا كليا وسبعة منازل تضررت بأضرار جزئية.

وأصيبت أسرة مكونة من زوج وزجه وطفليهما، واثنان من الحراسة جراء غارات لطيران العدوان على هناجر لصناعة البفك ومخازن للطاقة الشمسية في منطقة بيت معياد بشارع تعز في أمانة العاصمة، كما أدت إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين.

وشن سلسلة من الغارات على منزل أحد المواطنين بالقرب من مبنى مصلحة الهجرة والجوازات في شارع خولان بالأمانة وألحق أضرارا بليغة في المباني ومنازل المواطنين، كما قصف منطقة النهدين بمديرية السبعين بعدة غارات أدت إلى تضرر عدد من المحلات التجارية والمباني السكنية

وفي محافظة صعدة استشهدت امرأة وأصيبت أخريات بينهن طفلة في غارات لطيران العدوان استهدفت مسجداً وعدداً من المنازل في منطقة المعبار بمديرية مجز، كما استشهد ثلاثة مواطنين وشخصان يحملان الجنسية الأفريقية باستهداف طيران العدوان جسرا في المديرية ذاتها ما أدى إلى تدميره.

طيران العدوان شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة بمديرية منبه وثلاث غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف وسلسلة غارات على مناطق بمديرية رازح، مستخدماً أسلحة عنقودية وانشطارية محرمة دولياً.

ودمر طيران العدوان بثلاث غارات مدرسة في منطقة ولد مسعود بمديرية سحار وأسفرت أيضاً عن تضرر منازل مجاورة لها، وقصف سوق حيدان الشعبي بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً.

وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على محيط مدينة رداع ومنطقة العرقوب بمديرية البيضاء أسفرت عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وأكثر من 30 غارة على مناطق الجدعان ومفرق الجوف وفرضة نهم والمخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب مخلفة دمارا كبيرا في الطرقات والبنية التحتية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 16 غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، دمرت غارة منها منزل مواطن في منطقة مسورة.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مزارع المواطنين بمناطق الساقية ووادي وقز وغارة على منطقة السلان في مديرية المصلوب، وغارتين على منطقة المقاطع بمديرية الغيل محافظة الجوف مخلفا أضرارا كبيرة.

طيران العدوان دمر بإحدى الغارات منزلا في حي السويس بمدينة المخا، كما دمر بغارة أخرى مصنعا للثلج في المدينة، وشن ثلاث غارات على منطقة الزهاري بمديرية المخا وغارة على منطقة العمري في مديرية ذباب بمحافظة تعز خلفت أضراراً في المنازل والسيارات.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين ما أدى إلى أضرار كبيرة فيها،

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، تسببت في أضرار بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على مصنع إسمنت باجل، وغارة على مزرعة مواطن في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي، وغارة على أحد المنازل في مدينة الخوخة.

واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة مغنية بمديرية القبيطة محافظة لحج، وبغارة نقيل الخشبة في محافظة الضالع، وشن ثلاث غارات على منطقة طخية بمديرية باقم محافظة صعدة، فيما شهدت منطقة الحثيرة في جيزان قصفاً مدفعياً للجيش السعودي.

وفي 25 أكتوبر 2017، شن طيران العدوان ست غارات عنيفة على منطقة عطان بمديرية السبعين في أمانة العاصمة خلفت أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

طيران العدوان استهدف بغارة سوق صرواح في محافظة مأرب خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، بينما استهدف المرتزقة بعدد من قذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة في مديرية صرواح أسفرت عن أضرار جسيمة فيها.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة مسورة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، و14 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، واستهدف بخمس غارات أربعة منازل للمواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وبغارتين منطقة آل مغرم في مديرية باقم وبغارة منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وشن ثماني غارات على قرية مجازة في عسير وغارة على وادي جارة في جيزان..

طيران العدوان شن غارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وغارة على الهاملي بمديرية موزع محافظة تعز، وغارتين على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب المواطن مالك إسماعيل إبراهيم (19 عاما) بقصف مدفعي سعودي استهدف القرى الآهلة بالسكان في مديرية شدا بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على منازل المواطنين بمديرية باقم الحدودية واستهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي مناطق متعددة فيها.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

وفي 25 أكتوبر 2019، استشهد طفل وأصيب اثنان آخران بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، ونفذ المرتزقة تمشيطاً بالعيارات الرشاشة المتوسطة والخفيفة جنوب التحيتا.

وشن طيران العدوان عشر غارات على مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف خلفت أضرارا كبيرة في منازل ومزارع المواطنين، وغارة على منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في المديرية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت طفلة بقصف صاروخي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية شدا الحدودية.

وشن طيران العدوان سبع غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب، وتسع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وشن الطيران التجسسي المقاتل غارتين على شارع الـ50 بمدينة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الدريهمي، وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 25 أكتوبر 2021، استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، كما أصيب مواطن ومهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة المفتح بالمديرية نفسها، وشن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

واستهدف طيران العدوان بـ14 غارة مديرية الجوبة وبغارتين مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن خمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي خمس غارات على كمران والصليف والتحيتا، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجاح والجبلية، وقصفوا بـ 226 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.