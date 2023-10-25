أخبار اليمن : أمطار متفاوتة.. الأرصاد: تلاشي الحالة المدارية

أمطار متفاوتة.. الأرصاد: تلاشي الحالة المداريةأفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتلاشي حالة المدارية، فيما لاتزال التأثيرات غير المباشرة تتسبب في حالة من عدم استقرار الأجواء نتيجة استمرار تواجد الرطوبة العالية في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة ومناطق متفرقة من الهضاب الداخلية والمرتفعات الغربية وصولاً إلى السواحل الغربية.

وأوضح أن كميات الأمطار المسجلة في محطات الرصد بعد انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية تيج بلغت في مطار الغيضة 463 ملم، صرفيت المهرة 236 ملم، سقطرى 95 ملم ، المكلا 7.2 ملم، لافتاً إلى أن الأمطار كانت أكثر غزارة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة حفاظاً على سلامتهم.

وثمن تفاعل الجهات المسئولة والمواطنين مع النشرات والتحذيرات الصادرة عنه والجهود المبذولة في مواجهة الحالة المدارية.