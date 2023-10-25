أخبار اليمن : "أونروا": 600 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة

"أونروا": 600 ألف شخص نزحوا في قطاع غزةكشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزّة عن نزوح 600 ألف شخص من القطاع المحاصر بسبب الهجمات الصهيونية.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية اليوم عن المنظمة في تقرير لها القول، أن 600 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة المحاصر بسبب الهجمات الصهيونية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن إيواء النازحين الفلسطينيين تم عبر 150 ملجأ تابعا للأونروا، مشيرة إلى أن عشرة آلاف شخص نزحوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر التقرير أن 54 شاحنة مساعدات وصلت إلى غزة منذ 21 أكتوبر تحمل مواد غذائية ومياه وأدوية.

ولليوم ال 19 على التوالي، يشن الجيش الصهيوني غارات جوية مكثفة على غزة، قتل فيها إجمالا 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، وأصاب 16297 شخصا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وخلال الفترة ذاتها قتلت "حماس" أكثر من 1400 صهيوني وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الصهيونية، كما أسرت ما يزيد على 200 صهيوني، بينهم عسكريون برتب رفيعة.