أخبار اليمن : 24 ألف فلسطينيا ضحايا العدوان الصهيوني

24 ألف فلسطينيا ضحايا العدوان الصهيونيأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 6546 شهيداً منهم 2704 طفلاً و1584 سيدة و364 مسنًا إضافة الى إصابة 17439 مواطناً بجراح مختلفة منذ السابع أكتوبر الجاري.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، اليوم، قوله: إن العدو الصهيوني ارتكب 44 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 756 شهيدا منهم 344 طفلاً إضافة إلى إصابة 1142 مواطن بجراح مختلفة.

وأكد أن العدو ارتكب 688 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 4807 شهيد ولا يزال ضعف ذلك تحت الأنقاض.

وأشار القدرة إلى أنه من اللافت أن المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني تركزت في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

وقال: تظهر الاحصائيات أن 65 في المائة من ضحايا الأسبوع الجاري كانت في جنوب قطاع غزة والتي يزعم العدو الصهيوني أنها آمنة.

ويذكر أن العدو المجرم طلب من سكان شمال غزة ومدينة غزة النزوح باتجاه جنوب قطاع غزة، ومن ثم شرع بتكثيف غاراته مقترفا مجازر دموية.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة أن 149 عائلة فقدت أكثر من عشرة شهداء من أفرادها من بين مجازر العائلات.

وأشار إلى أن مؤشر عدد الضحايا في قطاع غزة بات يتصاعد بشكل مطرد بعد مجزرة المستشفى المعمداني التي صمت عليها العالم، وأسفرت عما يقارب 500 شهيد دفعة واحدة ومئات الجرحى.

كما أكد أن وزارة الصحة تلقت 1600 بلاغ عن مفقودين منهم 900 طفل لا يزالون تحت أنقاض المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال على رؤوس قاطنيها.

وذكر أن استهداف المنظومة الصحية أدى الى تضرر 57 مؤسسة واستشهاد 73 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

واختتم بالقول: العدو الصهيوني استهدف المؤسسات الصحية بشكل مباشر وعمد إلى تهديد كل المستشفيات بالقصف إذا لم يتم إخلاؤها وأخرج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.*وكالات

