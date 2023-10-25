أخبار اليمن : 23 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في قطاع غزة

دوت الخليج -

23 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 23 صحفياً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري اثر استشهد الصحفي جمال الفقعاوي اليوم بقصف صهيوني على منزله بخان يونس. 23 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في قطاع غزةارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 23 صحفياً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري اثر استشهد الصحفي جمال الفقعاوي اليوم بقصف صهيوني على منزله بخان يونس. وذكرت وكالة معا الفلسطينية ان المقاتلات الصهيونية نفذت مساء اليوم الأربعاء غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة. واستشهد اليوم الاربعاء اكثر من 61 مواطنا فلسطينيا واصيب العشرات اثر قصف طيران العدو الصهيوني لعدة منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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