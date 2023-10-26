أخبار اليمن : ارتفاع شهداء غزة إلى 7028 بينهم 2913 طفلاً

ارتفاع شهداء غزة إلى 7028 بينهم 2913 طفلاًأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 7028 شهيداً منهم 2913 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي: إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم العدو أنها آمنة.

وأكد أن الاحتلال الصهيوني تعمد ارتكاب 731 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5224 شهيداً منذ 7 أكتوبر ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي على جريمة مجزرة المستشفى المعمداني صعد وتيرة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً بحق أبناء شعبنا.

وذكر أن وزارة الصحة تلقت 1650 بلاغا عن مفقودين منهم 940 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض.

وقال القدرة: إن الانتهاكات الصهيونية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 101 من الكوادر الصحية وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وأكد تعمد العدوان الصهيوني استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وشدد على أن الاحتلال الصهيوني يتعمد إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار تام جراء تعنته في إدخال الوقود والاحتياجات الطبية الطارئة.

وحذر من كارثة صحية جراء تحول المستشفيات إلى مراكز إيواء تضم عشرات آلاف النازحين في ظروف غير صحية تسببت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وطالب جميع الجهات بإجراءات عاجلة وفاعلة لإنقاذ المنظومة الصحية المنهارة واستعادة وظائفها في علاج آلاف المرضى والمصابين، كما طالب مصر بفتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى.