أخبار اليمن : غزة.. نرفض تشكيك واشنطن في حصيلة الضحايا

غزة.. نرفض تشكيك واشنطن في حصيلة الضحايااعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم رفضها التشكيك الاميركي في أرقام الشهداء التي تعلنها، والتي تزداد باستمرار من جرّاء تواصُل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذو 20 يوم على التوالي.

ونشرت الوزارة تقريراً تفصيليّا يوثّق تفاصيل ضحايا العدوان من الشهداء، بما فيها أسماءُ جميعهم.

واعلنت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق اليوم ان حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ارتفعت الى 7028 شهيدا منهم 2913 طفلا و1709 امرأة و397 مسناً إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً فلسطينيا بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و15% منهم يعانون إعاقات مختلفة.

وبينت أن 149 عائلة فلسطينية فقدت عشرة من أفرادها أو أكثر في عدوان الاحتلال على غزة، بينما فقدت 123 عائلة ما بين 6-9 أفراد، وفقدت 416 عائلة ما بين اثنين إلى خمسة من أفرادها.

وقدرت وزارة الصحة عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليون وأربعمئة ألف مواطن، بواقع 685000 نزحوا لدى عائلات أخرى، و565 ألفا نزحوا في 148 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، و101000 في المساجد والكنائس والأماكن العامة، 70000 في 67 مدرسة حكومية.

وبيّن التقرير أن 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تم تدميرها، جراء القصف العنيف الذي شنه جيش الاحتلال جواً وبراً وبحراً منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة بالكامل 27781 وحدة، و150 ألف وحدة دمرت بشكل جزئي، و12 منشأة صحية مدمرة أو خارجة عن الخدمة بعد تدميرها، إلى جانب 219 مؤسسة تعليمية، منها 29 مدرسة تابعة للأونروا.