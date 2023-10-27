أخبار اليمن : الطقس المتقلّب مستمرّ: أمطار وسيول وعواصف رعديّة

الطقس المتقلّب مستمرّ: أمطار وسيول وعواصف رعديّةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، الحديدة، ريمة، ذمار، إب وتعز وسهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، البيضاء، لحج، عدن، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وسقطرى، والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 44.0 ملم، صعدة : 21.8، المحويت : 18.2، ريمة : 11.3، إب : 10.5، صنعاء-حدة : 8.8، حجة : 5.0، مطار صنعاء : 3.2 ، عدن: 2.2 ، تعز : 2.1 ملم.

وهطلت أمطار على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، عمران، الجوف وسقطرى وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب، والسحب المنخفضة وهطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر غرب خليج عدن وباب المندب والساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.