أخبار اليمن : كتائب القسام تصدر بلاغاً عسكرياً

دوت الخليج -

كتائب القسام تصدر بلاغاً عسكرياً

تصدت كتائب القسام فجر اليوم الجمعة لقوات العدو الصهيوني التي حاولت القيام بعملية إبرار على شاطئ رفح جنوب القطاع بعد اكتشافها من قبل مجاهدي القسام والاشتباك معها. كتائب القسام تصدر بلاغاً عسكرياًتصدت كتائب القسام فجر اليوم الجمعة لقوات العدو الصهيوني التي حاولت القيام بعملية إبرار على شاطئ رفح جنوب القطاع بعد اكتشافها من قبل مجاهدي القسام والاشتباك معها. ووفقا لكتائب القسام فإن كشف المجاهدين للعدو استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنفذ القوة، إضافة لفرار قوات العدو باتجاه البحر. جاء ذلك في البلاغ العسكري الذي صدر اليوم عن كتائب الشهيد عز الدين القسام مؤكدين فيه أيضا أن قوات العدو تركت خلفها كمية من الذخائر بعد هروبها.

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