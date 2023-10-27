أخبار اليمن : 32 صحفياً استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

32 صحفياً استشهدوا منذ بدء العدوان على غزةاُستشهد 34 صحفياً على الأقل وأصيب العشرات، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إلى جانب قصف مقرات 50 مؤسسة إعلامية، منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة: بأن عدوان الاحتلال يزداد شراسة يوما بعد يوم مرتكبا أبشع الجرائم والمجازر بحق المدنيين عامة والصحفيين خاصة، باستهدافهم بشكل مباشر وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم وهدم مؤسساتهم الإعلامية، دون رادع للاحتلال من قبل المنظمات الدولية والعربية".

وطالب الجهات الدولية المعنية التدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها.

وأشار المكتب إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين يعني ضربه بعرض الحائط جميع المواثيق وخاصة قرار مجلس الأمن (2222)، الذي ينص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

ورأي أن إفلات الاحتلال من أي عقاب شجعه على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم.. داعياً المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في جرائم العدو الصهيوني ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وتقديم مرتكبيها وجميع الضالعين فيها للعدالة كسبيل وحيد لوضع حد لها.

وأورد المكتب قائمة تضم حصيلة العدوان الصهيوني على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي رصدها المكتب الإعلامي الحكومي.. وهي كالآتي: عدد الشهداء: 32، وعدد الإصابات: بالعشرات، هدم منازل ما بين جزئي وكلي: 39، مفقودون: 2، تدمير مؤسسات إعلامية: 50 منشأة.