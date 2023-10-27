أخبار اليمن : حادث مروع يودي بحياة 10 أشخاص في ذمار

حادث مروع يودي بحياة 10 أشخاص في ذمارقضّى عشرة أشخاص من أسرة واحدة جراء حادث انقلاب سيارة، مساء أمس الخميس، على الطريق الرئيسي (ذمار - الحسينية) بالقرب من منطقة "الناحية" في مديرية وصاب العالي، غرب مدينة ذمار.

وأوضح مدير مستشفى الأحد الريفي في المديرية الدكتور عبد الكريم الصالحي، أن حادث الانقلاب وقع الساعة العاشرة والنصف مساءً أثناء توجّه سيارة نوع "صالون برادو"، إلى مديرية وصاب السافل، وعلى متنها 13 شخصاً من أسرة واحدة من منطقة قرية "الكريف" عزلة الظهرة في مديرية وصاب السافل.

وأشار الصالحي بحسب وكالة سبأ، إلى أن الحادث تسبب في وفاة 10 أشخاص، منهم أربعة ذكور، بينهم طفل وستة إناث، بينهن ثلاث فتيات وإصابة طفل وطفلة، فيما نجا طفل من الحادث.. لافتاً إلى أن المستشفى استقبل عدداً من المصابين، في حين تم نقل بعضهم إلى مستشفى الدن الريفي بوصاب العالي، قبل أن يتم إحالتهم إلى مستشفى الحديدة العام؛ نظراً لحالتهم الصحية البالغة.