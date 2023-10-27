أخبار اليمن : إنقطاع الاتّصالات والانترنت في غزة

إنقطاع الاتّصالات والانترنت في غزةانقطعت الاتصالات والإنترنت، مساء الجمعة، عن أغلب أرجاء قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف غير مسبوق عبر الجو والبحر نفذته قوات الاحتلال الصهيوني الغاشمة.

ووفقاً لوسائل إعلام فلسطينية، فإن شبكة الاتصالات انقطعت تماما هي والإنترنت فجأة في قطاع غزة، في حين بقي مع أعداد محدودة من الصحفيين آليات انترنت بديلة وضعيفة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال سبق أن قصفت مقاسم الاتصالات الرئيسية التي تعطلت بشكل واسع ولكنها بقيت تتأرجح في بعض الأماكن، يما يتيح حد أدنى من التواصل بين المواطنين وذويهم.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والانترنت كافة مع قطاع غزة، في ظل العدوان الصهيوني المتواصل.

وأشارت إلى أن القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان، ما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة.

وقالت المصادر: إن طائرات الاحتلال شنت منذ نصف ساعة عشرات الغارات بلا توقف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع للأماكن المستهدف، فيما يحول عدم توفر اتصالات وإنترنت عما يجري.

وأكدت المصادر أن الصوات الناجمة عن القصف هائلة وتحدث ارتجاجات كبيرة، وتزامنت مع قصف من الزوراق الإسرائيلية.

وأفادت مصادر طبية بوصول عشرات الإصابات إلى مشفى ناصر في خان يونس بعد غارات صهيونية مكثفة.