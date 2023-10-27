أخبار اليمن : الأمطار تهدم منزلاً فوق ساكنيه وسط مدينة ذمار

الأمطار تهدم منزلاً فوق ساكنيه وسط مدينة ذمارتوفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وأصيب 5 من أفراد أسرتها بإصابات بالغة، بينهم والدتها، وأربعة من أشقائها، جراء تهدم منزل يسكنونه في حي المحل الأسفل بحارة الصلاحي وسط مدينة ذمار؛ بسبب الأمطار.

وأوضح رئيس غرفة عمليات محافظة ذمار علي ناصر مفتاح، أن الأمطار الغزيرة، التي شهدتها مدينة ذمار، تسببت في تهدم منزل قديم من طابقين تسكنه أسرتان من 16 شخصا.

وبين ان فرق الإنقاذ والطورائ من مكتب الصحة وجمعية الهلال الأحمر اليمني وفرع مصلحة الدفاع المدني وشرطة قسم المدينة، تمكن من إنقاذ المصابين واسعافهم إلى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة، فيما عثر لاحقا على الطفلة تحت الركام، وعند إسعافها إلى المستشفى توفيت في الحال.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر نبّه، في نشراته، إلى تأثر عدد من المحافظات اليمنية بالعاصفة الإعصارية (تيج)، التي تاثرت منها بشكل مباشر محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت، خلال الايام الماضية، وتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات، منها محافظة ذمار.. محذرا المواطنين من التواجد في بطون الأودية، وممرات السيول.