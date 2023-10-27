أخبار اليمن : بعد قطع الاتصالات والانترنت.. حماس تحذّر من مجازر

بعد قطع الاتصالات والانترنت.. حماس تحذّر من مجازرحذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من أن قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، براً وبحراً وجواً، يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال الصهيوني ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيداً عن أعين الصحافة والعالم.

وحمّلت الحركة في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة, الكيان الصهيوني وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمت الإحتلال كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها.

وطالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، وأحرار العالم إلى النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني الصامد، لن ترهبه هذه السياسات، ولن تتوقف مقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي، ودحر الاحتلال عن أرضه ومقدساته وممارسة حقّه في الحرية وتقرير المصير، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.