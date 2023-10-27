أخبار اليمن : غارات “غير مسبوقة” للاحتلال على غزة

غارات “غير مسبوقة” للاحتلال على غزةشن طيران الاحتلال الصهيوني قبل لحظات غارات عنيفة وغير مسبوقة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة،

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الحربي أطلق بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق ذاتها.

وأضافت أن طيران الاحتلال يشن أيضا سلسلة غارات على شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن أيضا قصف للزوارق الحربية للاحتلال وسط مدينة غزة.

وياتي هذا التصعيد الصهيوني، عقب الغارات العنيفة خلال الساعات الماضية على القطاع، التي أدت إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.

وأعربت جمعية الهلال الأحمر عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في قطاع غزة، في ظل انقطاع الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في القطاع.

كما تواجه طواقم الدفاع المدني صعوبة في تحديد المواقع المستهدفة لإجلاء المصابين جراء القصف المكثف وانقطاع الاتصالات.

وتتواصل الغارات الصهيونية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين أول الجاري الى أكثر من 7415 شهيدا، وإصابة أكثر من 20.517 بجروح متفاوتة، من بينهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنا، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا.