أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 28 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات استهدفت البنية التحتية ومنازل المواطنين وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وخسائر مادية فادحة.

ففي 28 أكتوبر 2015، استشهد 12 مواطناً بينهم أطفال ونساء ودمر عدد من المنازل في غارات لطيران العدوان على منازل المواطنين بمديرية مجز محافظة صعدة، فيما استشهد سبعة مواطنين وأصيب ثمانية آخرين في غارات استهدفت عددا من منازل المواطنين بمنطقة النظير في مديرية رازح، إضافة إلى غارات أخرى استهدفت عدداً من المناطق بالمديرية أدت إلى تدمير منزل وتضرر منازل مجاورة وممتلكات المواطنين.

ودمر طيران العدوان بغارتين مدرسة وتضررت منازل مجاورة في منطقة النوعة بمديرية ساقين في المحافظة نفسها.

وأصيب 15 مواطنا جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على منزل في قرية بشار بمديرية جحانة محافظة صنعاء، كما استهدف بثلاث غارات ماتبقى من مدرسة العلم والإيمان في قرية مقريش بمديرية بني حشيش.

وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة النهدين ودار الرئاسة في مديرية السبعين ومنطقة سعوان بمديرية شعوب في أمانة العاصمة ما أدى إلى تضرر عدد من المحلات التجارية والمباني السكنية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد المواطن محمد عبيد عمر حميد وأصيب ثمانية من أفراد أسرته بينهم ستة أطفال في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما شن ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية الخوخة وخمس غارات على مديرية اللحية واستهدف بغارتين الجسر الرابط بين مديريتي القناوص والزهرة.

واستشهد طفل وأصيب اثنان آخران في قصف صاروخي لمرتزقة العدوان على منطقة العرفا بمديرية دمت في محافظة الضالع، واستشهد طفل إثر استهداف المرتزقة منازل المواطنين في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ محافظة تعز.

وأصيب عدد من المواطنين ونفقت أبقار وأغنام ودمرت منازل في ست غارات على قرية البداحة وقرى عزلة بني الحمادي بمديرية بني سعد محافظة المحويت.

وشن طيران العدوان سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية همدان بمحافظة صنعاء وغارتين على جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر وتسع غارات على بني بارق وجبل الصلطا في مديرية نهم ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية وممتلكات ومنازل المواطنين.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على منازل ومزارع المواطنين في مناطق حباب والمخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب خلفت أضرارا كبيرة فيها، وغارة على منطقة حام بمديرية المتون وثلاث غارات على منازل ومزارع المواطنين بمنطقة اليتمة شرقي مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، خلفت أضراراً كبيرة فيها.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة الصافية بمديرية الظاهر محافظة صعدة، وثلاث غارات على منطقة الجوابي بمديرية مجز، وغارة بقنبلة صوتية على مديرية سحار، كما شن غارتين على جبل الدود في جيزان.

وفي 28 أكتوبر 2017، أصيب مواطن جراء استهداف طيران العدوان بغارة سيارة في منطقة يسنم بمديرية باقم محافظة صعدة، كما شن غارتين على الجميمة بمنطقة مران في مديرية حيدان، وأربع غارات على منطقتي البقع والسهلين وخمس غارات على وادي آل أبوجبارة ومنطقة الفرع بمديرية كتاف.

وتعرضت منطقتا آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وشن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وأربع غارات على منطقة مسورة بمديرية نهم وغارتين على مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين ومنازلهم وغارتين شمال يختل بمديرية المخا في محافظة تعز.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، دمر طيران العدوان ناقلة محملة بخلايا نحل في منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، وشن ست غارات استهدفت جنوب كيلو 16 في مديرية الدريهمي وغارة بالقرب من مصنع كمران غرب مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة.

طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة الرصيفات في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين، في حين تعرضت مزارع المواطنين والطرق في مديريتي شدا والظاهر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وفي 28 أكتوبر 2019، أصيب طفل بنيران مرتزقة العدوان شرق مديرية حيس في محافظة الحديدة، وقصفوا بالهاونات شرق مثلث العدين في المديرية، كما احترق منزل أحد المواطنين جنوب مدينة التحيتا، جراء قصف مدفعي للمرتزقة حيث أطلقوا عدداً من قذائف الكمندوز وأكثر من 15 قذيفة مدفعية واستهداف مكثف بالرشاشات جنوب وغرب المدينة.

واستهدف المرتزقة بتسع قذائف مدفعية منطقتي الجاح والقرشية في مديرية بيت الفقيه، وبالرشاشات المختلفة مدينة الدريهمي، واستحدثت جرافة عسكرية تابعة لهم تحصينات قتالية غرب مدينة الدريهمي.

وشن طيران العدوان غارتين على منازل ومزارع المواطنين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارة على منطقة المجاوحة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت امرأة في قصف مدفعي سعودي استهدف منزل أحد المواطنين في منطقة بني خولي بمديرية منبه محافظة صعدة، فيما شن الطيران أربع غارات على مديرية الظاهر.

واستهدف طيران العدوان بـ 15 غارة مديرية مدغل وبغارتين مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن تسع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، فيما استهدف المرتزقة بكثافة بمختلف العيارات منطقة الفازة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وفي 28 أكتوبر 2021، استشهد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيب مواطنان بقصف مدفعي على المنطقة نفسها.

وأصيب مواطنان آخران بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية، وتعرضت مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، في حين شن الطيران غارة على منطقة العبدين جنوبي مدينة صعدة.

وشن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة بمحافظة مأرب وغارتين على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارة على مديرية بيحان في محافظة شبوة خلفت أضراراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم

وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، وقصفوا بـ 671 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أُصيب مواطنان بانفجار لغم من مخلفات العدوان أمام منزل في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وشن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.