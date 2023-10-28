أخبار اليمن : 7814 شهيد و21693 جريح في غزة والضفة

7814 شهيد و21693 جريح في غزة والضفةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا حصيلة العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية إلى 7814 شهيداً و21693 جريح منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأفادت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، السبت: بأن 7703 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، من بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، وعدد الجرحى وصل لـ19743 جريحا.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء في الضفة بلغ 111 شهيد، و1950 جريح.

وأوضحت أن الاحتلال حوّل قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 377 شهيدا.

وأكدت أن حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل منذ 22 يوماً، ارتفعت إلى 825 عائلة، وراح ضحيتها 5824 شهيدا، وما زال المئات منهم تحت الانقاض.

وذكرت الوزارة أنها تلقت 1800 بلاغ عن مفقودين منهم ألف طفل ما زالوا تحت الأنقاض.