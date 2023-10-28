7814 شهيد و21693 جريح في غزة والضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا حصيلة العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية إلى 7814 شهيداً و21693 جريح منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وأفادت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، السبت: بأن 7703 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، من بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، وعدد الجرحى وصل لـ19743 جريحا.
وأشارت إلى أن عدد الشهداء في الضفة بلغ 111 شهيد، و1950 جريح.
وأوضحت أن الاحتلال حوّل قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 377 شهيدا.
وأكدت أن حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل منذ 22 يوماً، ارتفعت إلى 825 عائلة، وراح ضحيتها 5824 شهيدا، وما زال المئات منهم تحت الانقاض.
وذكرت الوزارة أنها تلقت 1800 بلاغ عن مفقودين منهم ألف طفل ما زالوا تحت الأنقاض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 7814 شهيد و21693 جريح في غزة والضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.