أخبار اليمن : 7 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة

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7 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة

أصيب 7 مواطنين اليوم بنيران الجيش السعودي في مديريتي منبه وشدا بمحافظة صعدة. 7 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدةأصيب 7 مواطنين اليوم بنيران الجيش السعودي في مديريتي منبه وشدا بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن 4 مواطنين أصيبوا بجراح متفرقة إثر استهداف مدفعي سعودي لمنطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية. وأشار المصدر إلى إصابة 3 مواطنين بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية في ظل استهداف متواصل للمناطق الحدودية.

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