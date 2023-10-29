أخبار اليمن : أكثر من 8000 شهيد في غزة جلهم من الأطفال

أكثر من 8000 شهيد في غزة جلهم من الأطفالأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 8000 شهيد نصفهم من الأطفال وذلك مع بداية اليوم الـ 23 من العدوان على غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطائرات الحربية الصهيونية استمرت في شن غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة موقعة العشرات من الشهداء والجرحى.

وأضافت وسائل الإعلام أن 12 مواطنا استشهدوا واصيب العشرات جراء قصف مسجد بلال بن رباح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات العدو الصهيوني منازل لعائلات أبو حمادة وأبو كميل في قرية المغراقة وسط قطاع غزة ما أدى لارتقاء خمسة من الشهداء وعدد كبير من الجرحى .

واستشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأكثر من 25 إصابة جراء قصف من طائرات العدو على منزل لعائلة "طموس" في خانيونس جنوب القطاع.

ونفذت طائرات العدو حزاما ناريا على عدد من المنازل في منطقة بئر النعجة شمال غزة ما ادى لاستشهاد تسعة فلسطينيين ووجود عدد كبير من الجرحي.

واستشهدت الطبيبة إسراء الأشقر جراء قصف منزلها قرب مشفى العودة بجباليا.

كما شهدت مدينة غزة باحيائها المختلفة سلسلة غارات جوية ومدفعية أدت لاستشهاد نحو ثلاثين فلسطينيا.