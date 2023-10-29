أخبار اليمن : الحديدة.. 84 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 84 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 84 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومديرية حيس.

وذكر أن الخروق تضمنت أيضاً، تحليق طائرة تجسسية في أجواء الجبلية، و6 خروقات بقصف مدفعي، و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.