أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلاً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلاًأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 8525 شهيداً منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، إضافة إلى 21543 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة.

وأكد ارتفاع عدد المجازر التي تعمد العدو ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 926 مجزرة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغا عن مفقودين تحت الانقاض منهم 1100 طفلاً.

وأوضح أن الانتهاكات الصهيونية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 130 كادر صحي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

ولفت إلى أن الاحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وطالب جميع الأطراف بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالوقود والأدوية والمستهلكات الطبية لتمكينها من استعادة وظائفها في انقاذ حياة الاف الجرحى والمرضى.

كما طالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى عاجلا.