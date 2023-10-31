أخبار اليمن : "زيادة كثافة الدم" في الجسم.. الأسباب والحلول

"زيادة كثافة الدم" في الجسم.. الأسباب والحلولأجاب طبيب القلب الروسي تاماز غاغلوشفيلي على سؤال شائع وارد من المرضى حول الأغذية التي يجب تجنبها لمنع لزوجة الدم.

مع العلم أن الدم اللزج يرتبط بحالات خطيرة مثل تجلط الدم أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وحسب الطبيب فإن أخطر شيء هو التعرض للجفاف. كما شدد الطبيب على أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن.

وقال تاماز غاغلوشفيلي: “عندما لا يوجد ما يستدعي تناول مضادات التخثر، فإنه لاحاجة إلى تخفيف الدم، ويكفي شرب كمية كافية من الماء”، وفقاً لروسيا اليوم.

وأوضح اختصاصي السموم البروفيسور ميخائيل كوتوشوف في قناته على “تيليغرام” أنه يمكن الكشف عن زيادة كثافة الدم باستخدام التحليل العام للدم، وإذا كانت هناك مشكلة يجب التخلص من السكر أولا. فمن المعلوم أنه يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم.

ونتيجة لذلك، “يزداد إنتاج مركّبات الليبيديوم، ما يزيد من لزوجة الدم، ومعه خطر الإصابة بالتخثر”، كما نصح ميخائيل كوتوشوف التقليل من تناول أطباق الحنطة السوداء والموز والبطاطس، مع التركيز على الأطعمة التي تحتوي على مادة التورين، على سبيل المثال، المأكولات البحرية. وقال:” غالبا ما يعاني المرضى الذين يواجهون ارتفاع لزوجة الدم من نقص البروتين. لذلك يجب أن يكون البروتين موجودا في كل وجبة.

وكان فيكتور باليدين جراح القلب والأوعية الدموية ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في المركز العلمي والسريري الفيدرالي التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية قد حذر في وقت سابق من اضطرابات الدورة الدموية، عندما يكون هناك زيادة أو نقصان في حجم الدم في الأوعية الدموية وتغير سيولتها وما إلى ذلك من الحالات الخطيرة التي تتطلب استشارة الطبيب. ومن أعراضها المزعجة هي الشعور بالتنميل أو الوخز في أطراف الأصابع، وتغير لون جلد الأطراف، والشعور بالبرودة في القدميْن والكفيْن.