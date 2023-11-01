أخبار اليمن : بلاغ عسكري جديد من كتائب القسام

بلاغ عسكري جديد من كتائب القسامأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، عن مقتل سبعة من المحتجزين المدنيين لديها، في مجزرة جباليا بالأمس.

وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري: إنه ضمن القتلى ثلاثة من أصحاب الجوازات الأجنبية.

وقصفت قوات العدو الصهيوني بست قنابل أمريكية تجمعًا سكنيا في مخيم جباليا ودمرته بالكامل على رؤوس ساكنيه ما أدى إلى 400 شهيد وجريح، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

ويأتي الكشف عن هؤلاء القتلى بعد يوم من إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام عن تدخل بعض الدول من خلال الوسطاء لتحرير بعض المحتجزين من بعض الجنسيات الأجنبية، وأن الكتائب ستفرج عن عدد من الأجانب في الأيام المقبلة، انسجاما مع عدم رغبتها في الاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة.

وقال عضو القيادة السياسية لحركة حماس غازي حمد: إن قوات العدو الصهيوني لا تعنيها سلامة الأسرى في غزة أيا كانت جنسياتهم.

وأضاف حمد في تصريحات متلفزة: إن الحركة أبدت استعدادها لإطلاق الأسرى الأجانب، غير أن العدو الصهيوني يعرقل ذلك.. مؤكداً أن الخطوات التي نفذتها حماس تثبت أنها "حركة إنسانية تحترم حرية وسلامة البشر".

وشدد على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي "وقف العدوان والقتل الجماعي والمجازر الصهيونية".

الجدير ذكره أن كتائب القسام، قالت سابقا: إن المحتجزين الذين تبين أنهم أجانب هم ضيوف لدى الشعب الفلسطيني يسري عليهم ما يسري عليه، وسيفرج عنهم عندما تتوفر الظروف الأمنية الملائمة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، مقتل نحو 50 من أسرى العدو المحتجزين لديها، فيما أعلنت سرايا القدس أيضًا مقتل عدد من المحتجزين لديها جراء القصف الصهيوني الهمجي.