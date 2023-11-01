أخبار اليمن : قصف يمني جديد على العمق الصهيوني

قصف يمني جديد على العمق الصهيوني
أعلنت القوات المسلحة أنها أطلقت دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن الطائرات المسيرة وصلت إلى أهدافها بفضل الله.
فيما يلي نص البيان:
أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله.
إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة.
وما النصر إلا من عند الله
17 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق 1 نوفمبر 2023م
صادر عن القوات المسلحة اليمنية
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