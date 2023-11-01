الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ طارق علي عبدالباقي الحمادي، واخوانه محمد وحسن وفضل، عزلة بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز، وذلك بوفاة المغفور لها - باذن الله تعالى- والدتهم الفاضلة.
وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.
مبتهلاً إلى المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.