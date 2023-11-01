أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي

الأمين العام المساعد يواسي آل الحماديبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ طارق علي عبدالباقي الحمادي، واخوانه محمد وحسن وفضل، عزلة بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز، وذلك بوفاة المغفور لها - باذن الله تعالى- والدتهم الفاضلة.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.

