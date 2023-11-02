أخبار اليمن : لجنة برلمانية تزور مصنع كمران في الحديدة

لجنة برلمانية تزور مصنع كمران في الحديدةاطلع رئيس لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب قاسم الحظاء ومعه نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري اليوم على سير العمل في مصنع كمران بمحافظة الحديدة .

وخلال الزيارة التي رافقهما فيها وكيل وزارة الصناعة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة ومدير المصنع ابراهيم حمادي سير العمل في المصنع وأهمية منظومة الطاقة الشمسية التي تم تدشينها في المصنع للتقليل من تكاليف الإنتاج.

وأشاد الحظاء والشوتري بالجهود المبذولة في المصنع للحفاظ على مستوى الإنتاج القائم .. وشددا على أهمية تنفيذ الخطط التطويرية التي تسهم في تنويع النشاط الاقتصادي للشركة والعمل على تطوير العملية الإنتاجية للحفاظ على حصتها السوقية.

وثمنا جهود قيادة الشركة في خفض كلفة الإنتاج بما يعزّز من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية.

بدوره أشاد وكيل وزارة الصناعة لقطاع الصناعة بمستوى العمل في المصنع وبجهود الكوادر الفنية في تجاوز العقبات وتطوير العملية الإنتاجية.