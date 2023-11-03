أخبار اليمن : نصرالله يُشيد بدعم اليمن للشعب الفلسطيني

نصرالله يُشيد بدعم اليمن للشعب الفلسطينيأشاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله، بمبادرات الشعب اليمني ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والمُحاصر في معركة "طوفان الأقصى" البطولية.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة خلال الاحتفال التكريمي لشهداء المقاومة الذين قضوا على طريق القدس والذي أقامه حزب الله اليوم الجمعة: إن "الشعب اليمني الذي على الرغم من كل التهديدات، قام بعدة مبادرات وأرسل صواريخه ومسيراته حتى لو أسقطوها، لكن في نهاية المطاف ستصل هذه الصواريخ والمسيرات الى إيلات وإلى القواعد العسكرية الصهيونية في جنوب فلسطين".

وأضاف: "نوجه التحية لكل من دعم وأيّد في كل دول العالم ونخص بالتحية السواعد العراقية واليمنية التي دخلت الى قلب هذه المعركة المباركة".

كما حيا الشعب الفلسطيني في غزة.. قائلاً: "التحية كل التحية للشعب الأسطوري الذي لا نظير له في هذا العالم لشعب غزة وأهلها، الذين شاهدنا كيف يخرج الرجل والمرأة وأيضا الطفل من تحت الانقاض ليقولوا إن كل ما قدموه هو فداء لفلسطين والأقصى والمقاومة".

واعتبر أن "اللسان يعجز عن التعبير عن عظمة هذا الشعب وجبروته وايمانه وصموده وصبره وكذلك ما نشهده في الضفة الغربية من صمود وصبر وفي كل الساحات".

وأكد السيد نصرالله أن إنجازات ونتائج وتداعيات معركة "طوفان الأقصى" تستحق كل هذه التضحيات، لأنها أسست لمرحلة تاريخية جديدة من مصير الشعب الفلسطيني ومصير شعوب ودول المنطقة.

وأضاف: الملف الأول "معركة "طوفان الأقصى" وعدم علم أحد فيها تثبت أن هذه المعركة فلسطينية بالكامل من أجل شعب فلسطين وقضاياه وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي ودولي، وما حصل فيها يؤكد أن إيران لا تمارس أي وصاية على الاطلاق على فصائل المقاومة وأصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة ومجاهديها".

وتابع: "معروف لكل العالم معاناة الشعب الفلسطيني منذ 70 عاما ولكن خلال السنوات القليلة الماضية ذات قساوة الظروف امام هذه الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة الظالمة، وخاصة مسألة الاسرى وازدياد اعدادهم والتضييق عليهم وعائلاتهم ما جعل الامور انسانيا سيئة جدا".

وقال: "الملف الثاني المسجد الأقصى وما تعرض له خاصة في الأسابيع الماضي لم يكن له سابقة منذ احتلال القدس"، والملف الثالث هو الأوضاع الصعبة الحياتية والمعيشية لأهالي غزة المحاصر دون أن يحرك أحد ساكنا".

وأضاف: "الملف الرابع الضفة المحتلة مع ازدياد الاستيطان والقتل والاعتقال اليومي وهدم البيوت مع هذه الحكومة الصهيونية الظالمة".

وذكر أن "كل هذه الملفات كانت ضاغطة بدون أن يتحرك أي أحد في هذا العالم، وكانت سياسة العدو تزداد قهرا وظلما وإذلالا ولذلك كان لا بد من حدث كبير يهز الكيان الغاصب وكل داعميه خصوصا في واشنطن ولندن ويفتح هذه الملفات أمام العالم وإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية اولى في العالم".

وأكد أن "الحدث هو عملية جهادية كبرى في السابع من أكتوبر أي عملية طوفان الاقصى التي قامت بها كتائب القسام وشاركهم فيها بقية فصائل المقاومة في غزة".

وأوضح أن "هذه العملية كان قرارها فلسطينيا وكذلك تنفيذها مائة بالمائة.. فقد أخفاها أصحابها عن الجميع حتى فصائل المقاومة في غزة وعن محور المقاومة وهذه السرية المطلقة ضمن نجاح العملية الباهر".

ولفت إلى أن "هذا الاخفاء لم يزعج أحد من محور المقاومة بل اثنينها عليه لأنه كان شرطا أساسيا لنجاح العملية وهذا الأداء من الأخوة في حماس أكد الهوية الحقيقية للمعركة وقطع الطريق على الأعداء والمنافقين بان يزيفوا ويحرفوا في حقيقة علاقة المقاومة في المنطقة".

وشدد على أن "هذه المعركة تثبت أنها فلسطينية بالكامل ومن أجل فلسطين وملفاتها وشعبها ولا علاقة لها بأي ملف في المنطقة وتؤكد مصداقية كل ما كنا نقولها طوال السنوات الماضية ان القرار لدى حركات المقاومة هو لدى حركات المقاومة".

كما لفت نصرالله إلى أن العمل الكبير والعظيم في طوفان الأقصى أدى الى حدوث زلزال على مستوى الكيان الصهيوني له تداعيات وجودية واستراتيجية وستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان".

ورأى أن "أهم ما فعلته العملية أنها كشفت الضعف والوهن والهزال وأن "إسرائيل" بالفعل أوهن من بيت العنكبوت".. مؤكداً أنه "مهما فعلت حكومة العدو لن تستطيع أن تغير من آثار طوفان الأقصى على هذا الكيان ومستقبله".

وأشار إلى أن "هذه الانجازات والنتائج والتداعيات تستحق كل هذه التضحيات لأنها أسست لمرحلة تاريخية جديدة من مصير الشعب الفلسطيني ومصير شعوب ودول المنطقة والخيار الاخر يعني الصمت والانتظار".. مضيفاً" "لذلك هذا الخيار كان صائبا شجاعا مطلوبا في وقته المناسب".

ولفت إلى أن "الادارة الأمريكية سارعت برئيسها ووزرائها وجنرالاتها لتمسك بهذا الكيان الذي كان يهتز ويتزلزل من أجل ان يستعيد بعض وعيه ويقف على قدميه من جديد وهو لم يتمكن حتى الآن من استعادة زمام المبادرة".

وتابع: "هذه السرعة الأمريكية لاحتضان "إسرائيل" ومساندتها كشف وهن وضعف هذا الكيان".. مبيناً أن "يأتي الجنرالات الأمريكيون الى الكيان وفتح المخازن الأمريكية للجيش "الإسرائيلي" وطلب "إسرائيل" من اليوم الأول عشرة مليارات دولار فهل هذه دولة قوية وتملك قدرة الوقوف على قدميها؟".