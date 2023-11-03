أخبار اليمن : غزة.. مجزرة جديدة بمدرسة تؤوي نازحين

غزة.. مجزرة جديدة بمدرسة تؤوي نازحينارتكب طيران الاحتلال الصهيوني، قبل لحظات، مجزرة جديدة بحق المواطنين العزل في غزة، حيث قصف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة أسامة بن زيد التابعة للأونروا التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأشارت إلى أن الاحتلال استهدف المدرسة بصورة مباشرة، عندما كان الآلاف من النازحين متواجدين بداخلها.

وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقافلة مركبات إسعاف تقل جرحى العدوان إلى معبر رفح، بالتزامن مع قصف محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، إضافة إلى إصابة 23516 بجراح مختلفة.