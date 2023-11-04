أخبار اليمن : 9572 شهيداً فلسطينياً وأكثر من 26 ألف جريح

9572 شهيداً فلسطينياً وأكثر من 26 ألف جريحارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9572 شهيداً، وأكثر من 26 ألف جريح.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير لها اليوم، أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 147 شهيدا والجرحى إلى أكثر من 2200، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا، كما أن هناك 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة إن قافلة سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة نحو معبر رفح، تعرضت للقصف الإسرائيلي ثلاث مرات، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 15 مواطنا وإصابة العشرات وتدمير عدد من المركبات.

وأفادت بأن أحد المولدات الكهربائية في مستشفى الشفاء توقف عن العمل بسبب نقص الوقود ولا يزال هناك مولد اخر يعمل ويغطي حوالي نصف احتياجات المستشفى الذي يعد من اكبر المستشفيات في القطاع ويعالج آلاف المرضى ويستضيف آلاف النازحين، كما أن المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى الاندونيسي شمال غزة توقف عن العمل بسبب نقص الوقود.

وأشارت إلى ان مستشفيي القدس والاندونيسي تعرضا للقصف ولغارات جوية أدت لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، مؤكدة أن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وأكدت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

ويتواصل عدوان الاحتلال الصهيوني لليوم منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فيما لا يزال المئات تحت الأنقاض والذين يصعب انقاذهم بسبب خطورة الأوضاع الميدانية، وذلك وسط حصار مطبق على القطاع ومنع لدخول المساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الأوضاع الإنسانية.