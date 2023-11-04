أخبار اليمن : القسام: فقدان 60 أسيراً جراء القصف على غزة

القسام: فقدان 60 أسيراً جراء القصف على غزةقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، السبت، إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الصهيوني على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيراً.

وأضاف أبو عبيدة في بيان مقتضب: "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان على غزة".

وأكد أبو عبيدة في وقت سابق اليوم أن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح: "يتعامل سلاح القنص مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها".

وأضاف: "مجاهدي القسام يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو الصهيوني في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".